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Фокус уваги Контактної групи з питань оборони України зосередиться на контрнаступі, - Пентагон

Союзники усвідомлюють пріоритетність для України протиповітряної оборони та збільшення можливостей для артилерії.

Фокус уваги Контактної групи з питань оборони України зосередиться на контрнаступі, - Пентагон
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх
Фото: Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders

В Пентагоні прокоментували основну тему зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, що відбудеться 118 липня. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Думаю, що фокус уваги Контактної групи з питань оборони України завтра насправді зосередиться на контрнаступі”,- заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що союзники усвідомлюють пріоритетність для України протиповітряної оборони та збільшення можливостей для артилерії.

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Також Сінгх не виключила, що питання “зернової угоди”, яку Росія намагається перетворити на зброю, може стати предметом обговорень.

Але основна увага зосереджуватиметься на тому, “щоби переконатися, що Україна має все потрібне для її контрнаступу”. Також йтиметься про продовження підтримки України союзниками в довгостроковій перспективі.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що може назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги, які Україна отримає за підсумками саміту у Вільнюсі. Загалом Україна отримає від міжнародних партнерів понад 1,5 млрд євро військової допомоги, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади.

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