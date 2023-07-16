Косово закупило партію безпілотників Bayraktar турецького виробництва. Про це заявив його прем’єр-міністр Альбін Курті, пише Reuters.

Частково визнана держава зараз стикається з заворушеннями на півночі, де етнічні серби відмовляються визнавати владу Приштини.

Курті зазначає, що витрати на безпеку зроблять Косово безпечнішим. Він не назвав кількість і вартість безпілотників – перших у Косово − та не сказав, для чого вони будуть використовуватися.

Безпілотники Bayraktar набули популярності у всьому світі після того, як українські військові почали використовували їх проти російських військ.

“Косово тепер ще безпечніше і… пишається цим”, − сказав Курті, додавши, що його уряд за останні два роки збільшив чисельність військ на 80%, а оборонний бюджет більш ніж на 100%.

15-річна республіка будує армію, яка в кінцевому підсумку матиме 5000 регулярних солдатів і 3000 резервістів. Військовий альянс НАТО також має понад 4500 миротворців у країні з населенням 1,8 мільйона осіб.

В останні місяці Косово зіткнулося з найжорсткішим етнічним насильством на півночі, де проживає близько 50 000 етнічних сербів, яких підтримує Белград. Проблеми спалахнули в травні після того, як мери етнічних албанців зайняли посади після місцевих виборів, які бойкотували серби, вимагаючи виконання десятирічної давності угоди щодо більшої автономії.

Косово прагне приєднатися до НАТО, але чотири члени альянсу досі не визнають його незалежність від Сербії у 2008 році.

Після насильства в травні президент Сербії Александар Вучич привів свою армію в бойову готовність і перекинув підрозділи ближче до кордону з Косово.