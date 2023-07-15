Зеленський пообіцяв зберегти високий темп міжнародної роботи

Президент Володимир Зеленський заявив, що "зберігатиме найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей".

Про це він заявив у відеозверненні.

"Одне з найстрашніших, що приносить війна, – це розподіл… Ми не можемо залишити жодної нашої людини, жодного міста та села в російській неволі. Скрізь, де триває російська окупація, панують насильство, приниження людей", - сказав він.

Президент висловив подяку всім нашим партнерам – кожному лідеру, кожному політику, громадському діячеві, кожній країні, - "які справді підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах".

Він зазначив, що за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі. Також Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії та Канади, Австралії та Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау; генсеком НАТО Столтенбергом, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн, Вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, який прибув до Києва. Вони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку Глобального саміту миру.