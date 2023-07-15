До 2027 року Німеччина може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро, - Шольц

Німеччина є другою після США країною, яка надає найбільшу підтримку Україні, наголосив канцлер ФРН.

Німеччина планує довготривале постачання зброї в Україну - принаймні, до 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на прескоференції.

"Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України", – сказав Олаф Шольц.

Він наголосив, що Німеччина є другою після США країною, яка надає найбільшу підтримку Україні, зокрема і у військовому плані.

Шольц також зазначив, що російська агресивна війна "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них. Відповідної домовленості досягли президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц на полях саміту НАТО у Вільнюсі.