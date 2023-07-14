Головне за день. П'ятниця, 14 липня

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post прокоментував постачання оборонної допомоги для України і побоювання союзників щодо можливих обстрілів російської території їхньою зброєю.

"Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не дозволено робити. Чому? Тому що [президент Росії Володимир] Путін… застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, однаково", - сказав Залужний.

Він зауважив, що це проблема українців і лише "нам вирішувати, як убити цього ворога".

"На його території можна і треба вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але рівно стільки, скільки потрібно", - зазначив Головнокомандувач.

Залужний сказав, що для проведення контрнаступу, який дозволить повернути всі втрачені території, завдати поразки Росії та звести до мінімуму втрати українських сил, не вистачає ресурсів. При цьому західні чиновники заявляють, що Україна має достатньо коштів для досягнення успіху, але Головнокомандувач різко критикував своїх колег, які стверджували, що Києву не потрібні винищувачі F-16. Їхні власні збройні сили ніколи б так не воювали, сказав Залужний в інтерв'ю.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав 43 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 липня – в нашій новині.

Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Нагадаємо, що з 20 січня Вигівський тимчасово виконував обов'язки керівника Нацполіції. Перед цим КМУ призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення не мав змоги побачитися із президентом України. У інтерв'ю LB.ua він розповів, що "багато разів відсилав повідомлення і телефонував, але там не вважають за потрібне спілкуватись з очільником міста".

Він також сказав, що не перетинався із главою держави в межах конференцій та міжнародних поїздок. При цьому Кличко наголосив, що президент "виконує важливу функцію в умовах війни як головнокомандувач (верховний головнокомандувач – Ред.), і ми повинні робити все для того, щоб усе, що стосується оборони, безпеки, у нього виходило".

"Зараз не той час робити звинувачення через якісь речі. Сьогодні вкрай важливе об'єднання. Я сподіваюся, що ці мої слова почують ті люди, у яких вистачить розуму. Всі повинні об'єднатися, як кулак. І ті виклики, які у нас є, дуже загрозливі для всієї країни. А іноді таке враження, що ми вже перемогли. У нас вже плани йти на Москву, багато речей лунають. Складно, дуже складно, спілкуючись з хлопцями, виїжджаючи туди, на фронт. Я бачу, що ситуація не така, як іноді тут в Києві, де атмосфера зовсім невоєнна, є ілюзія миру. Там складно, дуже складно. І на питання (коли закінчиться війна. – С.К.) – в цьому, сподіваємось, році", – сказав Кличко.

Докладніше - в нашій новині та в самому, без перебільшення, резонансному інтерв'ю з міським головою столиці, де багато гострих запитань і відповідей на них.

Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу. Замість цілодобового домашнього арешту суд обрав йому тримання під вартою до 14 серпня з альтернативою застави у розмірі понад 33 млн гривень.

“Як стверджує прокурор, Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов'язки”, - йдеться у повідомленні Суспільного.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 14 липня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ).

“Таким чином вдалося повернути тіла ще 62 оборонців. З них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду”, – йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Зазначається, що репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. Працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

До декларації G7 щодо гарантій безпеки для України приєдналися ще чотири країни, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, станом на сьогодні приєдналися: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія”, – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада змінила дати трьох свят – Різдва Христового, Дня Української Державності, Дня захисників і захисниць України.

Ухвалення закону "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" (законопроєкт № 9431) підтримав 241 депутат.

Відтепер Різдво Христове офіційно відзначатиметься в Україні 25 грудня, а не 7 січня, День Української Державності – 15 липня, а не 28 липня, День захисників і захисниць України – 1 жовтня, а не 14 жовтня. Відповідні зміни вносяться до статті 73 Кодексу законів про працю України. Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!