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Російські окупаційні війська за день обстріляли вісім громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів області.

Російські окупаційні війська за день обстріляли вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

За день 14 липня російських обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська та Білопільська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 110 вибухів.

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Новослобідську громаду росіяни остріляли з мінометів та артилерії, внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено два приватні будинки. 

По Хотінській громаді завдали ударів з мінометів, було пошкоджено 2 комбайни та 2 трактори, які є власністю приватної агрофірми.

Середино-Будську громаду також обстріляли з мінометів, було пошкоджено три житлові будинки. 

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, Дружбівську - з РСЗВ, а Білопільську - з АГС.

Глухівську та Есманську громади окупанти обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, зранку 14 липня росіяни атакували Дніпропетровщину з безпілотника.

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