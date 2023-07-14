Російські окупаційні війська за день обстріляли вісім громад Сумщини

За день 14 липня російських обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 110 вибухів.

Новослобідську громаду росіяни остріляли з мінометів та артилерії, внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено два приватні будинки.

По Хотінській громаді завдали ударів з мінометів, було пошкоджено 2 комбайни та 2 трактори, які є власністю приватної агрофірми.

Середино-Будську громаду також обстріляли з мінометів, було пошкоджено три житлові будинки.

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, Дружбівську - з РСЗВ, а Білопільську - з АГС.

Глухівську та Есманську громади окупанти обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, зранку 14 липня росіяни атакували Дніпропетровщину з безпілотника.