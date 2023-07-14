ГоловнаСуспільствоВійна

Кримські партизани виявили базу зберігання палива під Симферополем

Якщо це пальне спалахне, боєздатність окупантів на фронті значно впаде.

Кримські партизани виявили базу зберігання палива під Симферополем
Фото: Атеш

Партизани виявили у Криму, неподалік від Сімферополя, базу зберігання палива російських окупантів.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“На станції Остряково вранці під заливку з нафтобази стоїть склад ПММ. Там же поруч знаходиться газороздавальний вузол, навпроти залізничного вокзалу п. Гвардійське”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Фото: Атеш

Кримські партизани наголошують, що якщо це пальне спалахне, боєздатність окупантів на фронті значно впаде.

“Усі спроби ворога приховати та убезпечити свої склади марні. Наші агенти є всюди. Вони всі добре бачать та чують. Ми знаємо все! Ми бачимо все!” - наголосили партизани.

Нагадаємо, російські військові активізували переміщення особового складу, боєприпасів і техніки через "Кримський міст".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies