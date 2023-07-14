Кримські партизани виявили базу зберігання палива під Симферополем

Якщо це пальне спалахне, боєздатність окупантів на фронті значно впаде.

Партизани виявили у Криму, неподалік від Сімферополя, базу зберігання палива російських окупантів.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“На станції Остряково вранці під заливку з нафтобази стоїть склад ПММ. Там же поруч знаходиться газороздавальний вузол, навпроти залізничного вокзалу п. Гвардійське”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Атеш

Кримські партизани наголошують, що якщо це пальне спалахне, боєздатність окупантів на фронті значно впаде.

“Усі спроби ворога приховати та убезпечити свої склади марні. Наші агенти є всюди. Вони всі добре бачать та чують. Ми знаємо все! Ми бачимо все!” - наголосили партизани.

Нагадаємо, російські військові активізували переміщення особового складу, боєприпасів і техніки через "Кримський міст".