Аеророзвідка 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького виявила на Бахмутському напрямку велику групу російських окупантів, які збирались зранку йти на штурм.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Аеророзвідники виявили їх вночі та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону.

“Точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися”, - розповіли в пресслужбі.

Знищені боєприпаси окупантів детонували до ранку.

Раніше повідомлялось, що бійці Держприкордонслужби розгромили групу окупантів під Бахмутом. Аеророзвідка виявила ворога у лісосмузі, після чого бійці “відпрацювали” по цілі з мінометів.