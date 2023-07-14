ГоловнаСуспільствоВійна

Українські артилеристи розбили групу російських окупантів

Частина піхоти загинула, а дехто розбігся.

Українські артилеристи розбили групу російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

Аеророзвідка 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького виявила на Бахмутському напрямку велику групу російських окупантів, які збирались зранку йти на штурм.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Аеророзвідники виявили їх вночі та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися”, - розповіли в пресслужбі.

Знищені боєприпаси окупантів детонували до ранку.

Раніше повідомлялось, що бійці Держприкордонслужби розгромили групу окупантів під Бахмутом. Аеророзвідка виявила ворога у лісосмузі, після чого бійці “відпрацювали” по цілі з мінометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies