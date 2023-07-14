​"Вагнерівці" тренують білоруську тероборону під Осиповичами

Під Осиповичами відбувається навчання підрозділів територіальної оборони Білорусі, які тренують бойовики ПВК "Вагнер".

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

"Вагнерівців" взяли як "інструкторів" із низки військових дисциплін.

"Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою і тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки й тактичної медицини", - повідомили в білоруському Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь очікує на розміщення на своїй території "вагнерівців". Мінськ планує обмінятися з ними бойовим досвідом.

Нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на території країни не було ані ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, ані самих найманців. Проте наприкінці червня супутникові знімки показали активність на закинутій військовій базі в Білорусі. Держприкордонслужба України писала, що тут можна розмістити до восьми тисяч "вагнерівців".