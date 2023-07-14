Близько 6 тисяч чоловіків намагалися виїхати за кордон з підробленими документами з лютого 2022 року, - ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ близько 6 тисяч чоловіків намагалися виїхати з України з підробленими документами.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на «зеленій ділянці» кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України", – розповів він.

Демченко також повідомив, що найбільше спроб перетнути кордон за підробними документами фіксується на кордоні з Польщею, а поза межами пунктів пропуску, на "зеленій ділянці", – на кордоні з Румунією та Молдовою.

За його словами, в червні все ж було певне зменшення спроб такого незаконного перетину порівняно з травнем – приблизно на 28%.

Нагадаємо, що з початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. 2 травня цього року ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня. Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.

29 червня 2023 ркоу Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю, і скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Раніше парламент також зменшив граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Також в Україні готують закон щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Наразі не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.