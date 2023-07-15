Через російські обстріли села на Харківщині загинув житель

Ще одного було поранено.

Росія накрила вогнем с. Колодязне Куп'янського району Харківщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в результаті загинула одна людина, ще одна поранена.

"На жаль, загинув цивільний 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Наразі на місці працюють екстрені служби", - розпвів Синєгубов.

Нагадаємо, упродовж четверга 14 липня ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини. На щастя, жертв не було.

Крім того, минулої доби росіяни обстріляли Донеччину. В результаті у Нескучному загинула людина.