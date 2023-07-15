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На Бахмутському напрямку за добу знищено 77 окупантів

За добу відбулось 15 боєзіткнень.

На Бахмутському напрямку за добу знищено 77 окупантів
Фото: Скрін з відео

Ворог на Бахмутському напрямку 408 разів за добу обстріляв наші позиції, здійснив один авіаналіт.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:

  • 77 окупантів;
  • 172 поранено;
  • 2 танки;
  • БТР;
  • 7 гармат;
  • 2 самохідні артилерійські установки;
  • ЗРК "Стрела-10";
  • протитанковий комплекс;
  • 1 БпЛА;

Також двоє окупантів були взяті в полон.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії ворога наші захисники успішно відбили усі атаки в районі Берхівки. 

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