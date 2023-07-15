На Бахмутському напрямку за добу знищено 77 окупантів

Ворог на Бахмутському напрямку 408 разів за добу обстріляв наші позиції, здійснив один авіаналіт.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:

77 окупантів;

172 поранено;

2 танки;

БТР;

7 гармат;

2 самохідні артилерійські установки;

ЗРК "Стрела-10";

протитанковий комплекс;

1 БпЛА;

Також двоє окупантів були взяті в полон.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії ворога наші захисники успішно відбили усі атаки в районі Берхівки.