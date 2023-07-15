На Бахмутському напрямку за добу знищено 77 окупантів

Ворог на Бахмутському напрямку 408 разів за добу обстріляв наші позиції, здійснив один авіаналіт.
Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
За добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:
- 77 окупантів;
- 172 поранено;
- 2 танки;
- БТР;
- 7 гармат;
- 2 самохідні артилерійські установки;
- ЗРК "Стрела-10";
- протитанковий комплекс;
- 1 БпЛА;
Також двоє окупантів були взяті в полон.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії ворога наші захисники успішно відбили усі атаки в районі Берхівки.