Критика від підлеглих ставатиме усе більшою проблемою для російського командування, - британське Міноборони

Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стане дедалі більшою проблемою для міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова.

Так вважає Міністерство оборони Великобританії.

Британці звернули увагу на звільнення генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова і назвали його відсторонення "примітним".

"У відео, призначеному для його військ, Попов різко висловився на адресу керівництва Міноборони Росії, яке він звинуватив у тому, що воно "вдарило по нам з тилу, обезголовивши армію в найважчий і напружений момент", - зазначили у британському відомстві.

Міноборони також додало, що ці коментарі Попова звертають увагу на серйозне невдоволення багатьох офіцерів вищим військовим керівництвом РФ і що скарги багато в чому перегукуються зі скаргами власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до заколоту у червні 2023 року.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal писало, що у Росії затримали щонайменше 13 військових високопосадовців після заколоту Пригожина. Також звільнили генерал-майора Івана Попова. Це сталося після того, як він начебто розказав керівництву правду про ситуацію на фронті. Наразі невідомо, де перебуває Попов.

Тим часом від початку цього місяця у з’єднаннях і військових частинах російських військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати мобілізованих підписувати контракти.