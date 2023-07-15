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Українські бійці знищили 10 ворожих повітряних цілей

Серед втрат росіян - "шахеди" і розвідувальні та ударні безпілотники.

Українські бійці знищили 10 ворожих повітряних цілей
Фото: mil.in.ua

Сили та засоби Повітряних сил України знищили за ніч 15 липня 10 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Зокрема, Росія атакувала Україну шістьма ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку. Бійцям вдалося збити на півдні та сході країни чотири ударні дрони «Shahed-136/131».

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Упродовж минулої доби 14 липня (окрім 16 "шахедів", збитих вночі) протиповітряна оборона знищила три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала") і три ударні дрони типу "Ланцет".

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Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що уночі 15 липня РФ завдала ще один удар іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” та зенітними керованими ракетами по Україні.

На Миколаївщині українські бійці збили три "шахеди".

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