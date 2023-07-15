Українські бійці знищили 10 ворожих повітряних цілей

Серед втрат росіян - "шахеди" і розвідувальні та ударні безпілотники.

Сили та засоби Повітряних сил України знищили за ніч 15 липня 10 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Зокрема, Росія атакувала Україну шістьма ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку. Бійцям вдалося збити на півдні та сході країни чотири ударні дрони «Shahed-136/131».

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Упродовж минулої доби 14 липня (окрім 16 "шахедів", збитих вночі) протиповітряна оборона знищила три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала") і три ударні дрони типу "Ланцет".

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що уночі 15 липня РФ завдала ще один удар іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” та зенітними керованими ракетами по Україні.

На Миколаївщині українські бійці збили три "шахеди".