Евакуаційний потяг Суми-Київ курсуватиме щодня

Від сьогодні, 15 липня, евакуюватись із Сумської області можна безкоштовно на спеціальному евакуаційному поїзді.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Як повідомляється, перший евакуаційний потяг Суми-Київ вирушив сьогодні. Він курсуватиме щодня - з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

У міністерстві також зазначили, що на вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх бажаючих Київська ОВА розміщуватиме в модульному містечку Вишгородського району.

З питань евакуації можна звертатись за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Раніше повідомлялось, що постійні артилерійські обстріли прикордонних громад Сумщини, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17, з яких одна дитина.

Водночас влада Сумської області наразі не планує примусової евакуації мешканців прикордоння.