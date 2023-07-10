Екстреної та примусової евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони на Сумщині не буде

Мешканці самі прийматимуть рішення - евакуюватись чи ні.

Влада Сумської області наразі не планує примусової евакуації мешканців прикордоння.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, кожен мешканець прикордоння матиме право обирати – виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.

Втім, наразі прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації місцевих жителів населених пунктів області, що знаходяться у п’ятикілометровій прикордонній зоні.

Раніше повідомлялось, що постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17, з яких одна дитина.

Нагадаємо, прикордоння Сумщини зазнає регулярних обстрілів з бору окупантів. 29 червня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав евакуюватися всіх жителів прикордонних районів регіону.