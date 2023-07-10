​На Сумщині оголосили евакуацію з п'ятикілометрової зони прикордоння з Росією

"Люди тут не живуть, а виживають – під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла".

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх наголосив, що евакуація жителів області з п’ятикілометрової зони прикордоння з Російською Федерацією - це необхідність, яка назріла вже давно.

Про це він заявив за підсумками засідання Ради оборони Сумщини.

Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17, з яких одна дитина.

"Люди тут не живуть, а виживають – під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. Неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки тощо. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти. Ворог діє підступно і зухвало – він навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади – нещодавно загинули працівники «Сумиобленерго», які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередачі", - розповіли в ОВА.

Також зазначається, що цивільні люди на прикордонні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів. Зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади – справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію.

"Знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку. Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації", - наголосили в ОВА.

Наразі проводиться системна підготовча робота, щоб дати жителям прикордонних населених пунктів гідну альтернативу подалі від кордону у безпечних районах. ОВА готує відповідне розпорядження.

"Всі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, в першу чергу, місцевих органів влади та військових, відпрацьовані. Евакуація буде проводитись з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку. Евакуація розпочнеться тільки після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння буде роз’яснено їхні права, забезпечені необхідні засоби і ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення", - йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, прикордоння Сумщини зазнає регулярних обстрілів з бору окупантів. 29 червня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав евакуюватися всіх жителів прикордонних районів регіону.