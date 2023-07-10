Росіяни обстріляли з артилерії житловий будинок на Херсонщині, є поранені

Сьогодні вранці росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне у Херсонській області.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
"Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходилися у власних оселях", – йдеться у повідомленні.
Бригади “швидкої”, котрі оперативно прибули на місце події, надали потерпілим медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом 9 липня росіяни 51 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 328 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, танків, "Градів", АГС та безпілотників. Порянені пʼятеро цивільних.