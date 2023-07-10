На півдні ворог веде обстріли на Очаківському, Бериславському та Херсонському напрямках, – Гуменюк

На півдні ворог перебуває в обороні, намагаючись утримати зайняті рубежі. Веде обстріли на Очаківському, Бериславському та Херсонському напрямках.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог в обороні, намагається утримати рубежі, які в нього облаштовані. Не знає, звідки йому очікувати максимальної загрози, тому намагається роззосереджувати зусилля сил оборони, продовжуючи обстріли на Очаківському напрямку, відтягуючи туди сили та резерви ЗСУ", – розповіла Гуменюк.

За її словами, росіяни також атакують керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку. Там намагається руйнувати все, аж до лінії узбережжя: споруди, приватні підприємства, соціальну інфраструктуру, просто скидають бомби в хаотичному порядку. Окупанти також потужно обстрілюють Херсонський і Антонівський напрямки.

Українські військові зі своїх позицій здійснюють контрбатарейну боротьбу, зачищають ту територію, яка дозволить полегшити ситуацію з обстрілами правого берега. Минулої доби було знищено диверсійні групи ворога, які намагалися маневрувати на човнах.

За інформацією Гуменюк, кількість обстрілів на півдні зменшилась."За добу вони тримаються в рамках 60, якщо раніше було 90+. Але концентрація їх по певних напрямках досить висока. Вони зосередились на трьох основних напрямках – Берислав, Херсон і Очаківський напрямок", – розповіла вона.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, учора Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплювалися на досягнутих рубежах, завдавали вогневого ураження з артилерії, здійснювали заходи контрбатарейної боротьби.