Росія вдарила по пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові. Є загиблі та поранені

Російська армія здійснила авіаудар по Оріхівській школі, де люди в цей час отримували гуманітарну допомогу. Загинули чотири людини, ще 13 поранені.

Під завалами будівлі опинилися понад 15 осіб, які були всередині та на вулиці. Пошкоджено житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поруч, повідомили в МВС.

"Були деблоковані тіла чотирьох загиблих – трьох жінок, 1976, 1978 та 1980 рр. н., а також чоловіка, 1976 р.н. Ще одинадцятьох врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги було госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

Міністерство повідомило про 11 поранених, але, за даними Офісу генпрокурора, їх 13.

Фото: МВС

Рятувальні роботи наразі тривають. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу.

Російська армія не вперше бʼє по пунктах видачі гуманітарної допомоги. У березні вони вдарили по пункту в Херсоні. Тоді постраждали двоє людей. Того ж місяця окупанти обстріляли "пункт незламності" в Донецькій області, внаслідок чого загинули пʼятеро людей.

Також росіяни розстрілювали черги з мирних за хлібом і водою.