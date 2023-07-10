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Росія бореться із кризою військового медичного забезпечення, − британська розвідка

50% смертей у російській армії можна було б запобігти.

Росія бореться із кризою військового медичного забезпечення, − британська розвідка
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Фото: Десантно-штурмові війська

Росія бореться із кризою військового медичного забезпечення, маючи у середньому протягом 17 місяців щодня близько 400 загиблих.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Збільшення військових втрат підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо у прикордонних районах поблизу України. Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових шпиталів зарезервовані для поранених офіцерів.

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За словами начальника навчального відділу бойової медицини компанії “Калашников”, цілком ймовірно, що до 50% смертей росіян під час бойових дій можна було б запобігти, якби було надано належну першу допомогу.

“Повідомляється, що дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною запобіжних смертельних випадків і ампутацій”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Збройні сили знищили ще 440 окупантів. Втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення сягнули близько 234 480 осіб.

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