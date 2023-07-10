Головне за ніч та ранок. Понеділок, 10 липня

Ворожий авіаудар по "пункту незламності" в Оріховому, близько 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Учора російська армія завдала авіаудару по Оріхівській школі, де люди в цей час отримували гуманітарну допомогу. Загинули чотири людини, ще 13 поранені.

Під завалами будівлі опинилися понад 15 осіб, які були всередині та на вулиці. Пошкоджено житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поруч, повідомили в МВС.

"Були деблоковані тіла чотирьох загиблих – трьох жінок, 1976, 1978 та 1980 рр. н., а також чоловіка, 1976 р.н. Ще одинадцятьох врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги було госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

Міністерство повідомило про 11 поранених, за даними Офісу генпрокурора, їх 13.

Міноборони уточнило, що обстріляний обʼєкт є найбільшим місцевим "пунктом незламності".

"9 липня російські окупанти обстріляли найбільший «Пункт незламності» в місті Оріхове, що на Запоріжжі, застосувавши дві керовані авіаційні бомби", – йдеться у повідомленні.

Рятувальні роботи наразі тривають. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 липня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили ще 440 окупантів, сім танків та багато іншої військової техніки ворога. Втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення сягнули близько 234 480 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 10 липня близько 01:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

Українські війська від початку наступу звільнили 169 квадратних кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Це приблизно співставно з площею міста Одеса.

За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів землі, повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. "На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", – сказав він.

На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили чотири квадратних кілометри. Загалом звільнена площа тут – 24 квадратні кілометри української землі.

Про перебіг наступальних дій, досягнення Армії України та втрати ворога, а також те, чи повільно розвивається наступ, читайте в матеріалі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка.

Упродовж доби Росія била по девʼятьох областях України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Ворожих атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області.

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