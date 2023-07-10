Зросла кількість жертв російського удару по Одесі 9 червня

У лікарні помер чоловік, який отримав осколкові поранення.

Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі 9 червня. У лікарні помер чоловік 1999 року народження.

Таким чином кількість жертв атаки по житлових будинках зросла до чотирьох. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

"Лікарі довго боролися за його життя, але осколкові поранення були дуже серйозні", – сказав він.

У ніч із 9 на 10 червня росіяни атакували Одеську область ракетами та безпілотниками. Було влучання уламків у багатоповерхівку, внаслідок чого загинули троє людей. Ще 26 були поранені в різних місцях.