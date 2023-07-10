Учора армія РФ бомбила Донеччину керованими авіабомбами, РСЗВ, артилерією. Поліцейські задокументували 9 ворожих обстрілів по житловому сектору у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, армія окупантів зосередила вогонь на 6 населених пунктах: містах Авдіївка, Краматорськ, Торецьк, Часів Яр, селах Дружба та Плещіївка. Знищені та пошкоджені 26 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, магазин, приміщення банку, котельня, гараж та автомобілі.

Фото: Поліція Донеччини

На Торецьк окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250, пошкодили 4 багатоквартирних будинки та котельню. Другий авіаудар фугасною бомбою росіяни здійснили по селу Дружба. Руйнувань зазнали 5 приватних осель. В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Фото: Поліція Донеччини

Краматорськ окупанти обстріляли зі "Смерчів" - пошкоджено три багатоквартирних будинки, магазин, відділення банку, цивільний автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило. Під вогнем артилерії опинилася Плещіївка в Краматорському районі – понівечено три приватних домоволодіння. Вбитих і травмованих немає.

Надійшла інформація про одного пораненого цивільного мешканця, що постраждав у Ямполі напередодні.

Нагадаємо, за суботу 8 липня росіяни вбили десятеро жителів Донецької області. Дев'ятеро людей загинули у Лимані та одна − в Авдіївці.