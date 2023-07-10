​Українців просять зменшити споживання електроенергії у вечірні години

Найскладнішим для енергосистеми є період з 16:00 до 23:00.

Наразі на електростанціях виробляється достатньо електроенергії для забезпечення потреб споживачів. У вихідні споживання було нижче, ніж у робочі дні. Але з початком робочого тижня споживання вже зростає.

Про це повідомив системний оператор НЕК "Укренерго".

"На сьогодні Диспетчерський центр Укренерго не прогнозує відключень, але наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш складним для енергосистеми є період з 16:00 до 23:00. У цей час зменшується активність роботи сонячних електростанцій. Тому для забезпечення зростаючого попиту необхідно залучати додаткові енергоблоки, кількість яких обмежена. Крім цього, після завершення водопілля зараз обмежені можливості виробництва гідроелектростанцій.

Ситуація ускладнилася тим, що 9 липня у плановий ремонт був виведений енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зменшило доступний обсяг потужностей в енергосистемі.

В Укренерго нагадали, що внаслідок російських масованих ракетних та дронових атак пошкоджень зазнали всі теплові та частина гідроелектростанцій, а також мережі. Зокрема, - не працюють внаслідок пошкодження чи окупації 40 ліній електропередачі напругою 220-750 кВ.

Наразі ведуться активні відновлювальні роботи, де це можливо, а також планові ремонти на деяких енергоблоках атомних електростанцій. У зв’язку з цим доступний обсяг потужностей в енергосистемі обмежений.

У суботу, 8 липня, на одній з електростанцій на сході країни обвалився дах, внаслідок чого загинули та отримали поранення працівники станції. Цю станцію ворог найбільше з усіх об’єктів обстрілював ракетами та артилерією. Наразі станція не працює.

Загалом через бойові дії та технічні збої в роботі обладнання наразі залишаються знеструмленими 408 населених пунктів у прифронтових та прикордонних областях. Відновлення відбувається за умови безпекової ситуації для ремонтних бригад та з дозволу військових.

Через негоду на вихідних було знеструмлено 16 населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині. В окремих районах Чернігівщині ще триває відновлення живлення.

Нагадаємо, що з жовтня по березень росіяни 271 раз влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. В результаті було втрачено 50% усієї енергосистеми.