У Костянтинівці росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

Російська окупаційна армія відкрила вогонь по бригаді рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки влучань в Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Костянтинівські рятувальники потрапили під ворожий обстріл під час ліквідації пожежі. Черговий, здавалося б, стандартний виклик на пожежу - і як тільки рятувальники приступили до її ліквідації - розпочалися прицільні ворожі "прильоти", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що, приборкуючи вогонь, надзвичайники повторно потрапили під ворожий обстріл. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

Нагадаємо, що 10 липня російські війська обстріляли Авдіївку та Гостре в Донецькій області. Двоє людей загинули.