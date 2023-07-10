ГоловнаСуспільствоВійна

У Костянтинівці росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

У Костянтинівці росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу
Фото: Скрін з відео

Російська окупаційна армія відкрила вогонь по бригаді рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки влучань в Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Костянтинівські рятувальники потрапили під ворожий обстріл під час ліквідації пожежі.  Черговий, здавалося б, стандартний виклик на пожежу - і як тільки рятувальники приступили до її ліквідації - розпочалися прицільні ворожі "прильоти",  - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що, приборкуючи вогонь, надзвичайники повторно потрапили під ворожий обстріл. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 10 липня російські війська обстріляли Авдіївку та Гостре в Донецькій області. Двоє людей загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies