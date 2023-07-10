​Росіяни підвозять нове "гарматне м’ясо" до Запорізької лінії фронту і не мають наміру відступати, - Федоров

"Не будемо говорити про напрямки - ми розуміємо, що Мелітополь і Бердянськ є пріоритетними".

Наразі немає тенденцій для того, щоб російські війська почали відступати на півдні. Навпаки, вони кидають в бій все більше і більше резервів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.

"Я не бачу сьогодні відступу, не бачу намірів ворога щодо відступу. Ми бачимо зворотню тенденцію, коли він нове й нове гарматне м'ясо підвозить до Запорізької лінії фронту. Щоб не вводити в оману себе та інших, я точно не готовий говорити про те, що ворог сьогодні відступає", - сказав він.

"Зараз надскладно нашим героїчним військовим виборювати кожен квадратний сантиметр. Не будемо говорити про напрямки - ми розуміємо, що Мелітополь і Бердянськ є пріоритетними", - додав Федоров.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов також заявляв, що росіяни найактивніше перекидають техніку на Запоріжжя та Донеччину.

Нагадаємо, 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7сім населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед. Згодом в Міністерстві оборони офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео роботи українських захисників.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою на Донеччині, які були під контролем окупантів з 2014 року. Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль, що у Волноваському районі. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

4 липня Маляр заявила, що ЗСУ мають просування на півдні. А зранку 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

5 липня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень, заявив, що ЗСУ на півдні утримують зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування та підготовку до подальших наступальних дій.

Того ж дня на території Запорізької області президент Зеленський створив 10 військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.