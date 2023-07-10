Один із представників церкви закрився всередині та використовував вогнегасник.

У місті Біла Церква Київської області сьогодні вранці місцеві мешканці прийшли до Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Однак, між прихильниками УПЦ МП та містянами сталися сутички.

Про це повідомила пресслужба МВС та Нацполіції Київщини.

Зазначається, що правоохоронці зафіксували такі порушення як пошкодження майна та застосування вогнегасника - усього 22 повідомлення.

Наразі близько 200 правоохоронців забезпечують правопорядок поблизу собору, довкола якого зібралось понад 220 осіб.

"Відомо, що представник церкви закрився всередині та використовував вогнегасник. Жодного повідомлення про це до поліції не надходило. Правоохоронці фіксують усі події та згодом нададуть їм законної кваліфікації", - зазначили в МВС.

Фото: МВС

На місці працюють поліцейські Білоцерківського управління поліції, патрульні, та полк поліції особливого призначення Київщини.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, 7 липня митрополит Епіфаній освятив монастир у Дрогобичі, який перейшов до ПЦУ. Цей храм належав до УПЦ Московського патріархату до травня 2022 року.

Раніше Епіфаній також висловив упевненість, що Києво-Печерська та Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ.

Зазначимо, що в червні Київська облрада заборонила діяльність УПЦ МП.

У травні Чернівецька обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території області. До цього Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП. У рішенні зазначається, що УПЦ має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ. 11 квітня Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Раніше депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області.