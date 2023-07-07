Митрополит Епіфаній освятив монастир у Дрогобичі, який перейшов до ПЦУ

Цей храм належав до УПЦ Московського патріархату до травня 2022 року.

7 липня Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні архієреїв та духовенства освятив монастир святого Іоана Хрестителя у Дрогобичі Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що до травня 2022 року цей храм належав до УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП). Пізніше релігійна громада вирішила приєднатися до Православної церкви України (ПЦУ).

Під час служби її учасники молилися за упокій жертв російського теракту у Львові, за збереження здоров‘я та життів наших захисників, а також за перемогу нашої держави і спокій.

Фото: Максим Козицький

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ висловив впевненість, що Києво-Печерська і Почаївська лаври, які поки що під юрисдикцією УПЦ МП, долучаться до єдиної Православної церкви України.