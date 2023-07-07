СБУ оголосила підозру настоятелю храму в Бородянці, де росіяни під час окупації облаштували катівню

Також перевіряють його причетність до депортації мешканців Київської області.

СБУ відкрила провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП), який допомагав росіянам під час окупації Київської області. Йдеться про Віктора Талька, настоятеля храму в Бородянці.

Перевіряються дані про його можливе сприяння росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько", – додали в СБУ.

За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.

Тільки з 29 по 31 березня 2022 року окупанти утримували там трьох українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до пʼяти років тюрми.

Нагадаємо, днями послушника Почаївської Успенської лаври засудили за колабораційну діяльність та виправдовування чи заперечення війни РФ проти України. Після 24 лютого 2022 року він почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте". Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитував українських захисників.