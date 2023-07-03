Послушника Почаївської Успенської лаври засудили за колабораціонізм

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна.

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено послушника Почаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік працював на господарському дворі і приховував свої прокремлівські погляди.

Втім, після 24 лютого 2022 року він почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте". Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитував українських захисників.

Під час обшуку у келії послушника виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком 15 років.

Нагадаємо, раніше Солом’янський райсуд Києва продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебідю) домашній арешт ще на два місяці – до 31 серпня.