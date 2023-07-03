У нього також вилучили гранату та набої.

На Харківському масиві Києва оперативники затримали серійного крадія електросамокатів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Протягом останнього часу до Дарницького управління поліції надійшли численні звернення про крадіжки електросамокатів та їх запчастин. Представники компаній, які надають послуги прокату повідомляли, що невідомі їх розукомплектували, а деякі самокати були викрадені.

Оперативники підрозділу провели пошукову роботу, встановили особу підозрюваного та вночі, під час спроби чергової крадіжки самокату, затримали його.

Затриманим виявився 37-річний місцевий житель, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення.

"Зловмисник пересувався на велосипеді та в його рюкзаку ми виявили акумуляторну батарею, яку він зняв з іншого електросамокату, а також інструменти для вчинення злочинів: набір викруток, газовий пальник, плоскогубці, дроторіз тощо. Ми провели невідкладний обшук за його місцем мешкання та виявили численні комплектуючі до самокатів і два електросамоката. Крім того, ми вилучили у крадія гранату Ф-1 із запалом та набої до автоматичної зброї", - розповів начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак.

Слідчі затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та ч.1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження з бойовими припасами. Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами.