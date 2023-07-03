2 088 602 607,92 гривень витратив Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" за 97 днів, з 1 лютого по 9 травня 2023 року, на допомогу Силам оборони України у підготовці до літньої наступальної кампанії.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

"Певний період ми акумулювали ресурс, щоб потім його максимально вкласти у вирішальний момент. І зробили це, – коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Він додав, що кожна гривня з цих понад 2 мільярдів – регулярні донати, які люди та бізнес відправляли на рахунки Фонду поза проєктами.

"І це дало нам можливість, зокрема, законтрактувати за кордоном зброю та пікапи, придбати оптику, засоби зв’язку і коптери, обладнання для розмінування і пунктів управління – усе те, без чого неможливі наступальні дії та звільнення наших територій", – зазначив Тарас Чмут.

Найбільша стаття витрат із коштів, якими Фонд вклався у контрнаступ – це зброя. Війську закупили та передали 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм і 1 000 ручних гранатометів ATGL-L3 загалом за 417 468 492 гривень. Обидві партії колективного піхотного озброєння "Повернись живим" напряму законтрактував за кордоном, доставив і після митних процедур передав Командуванню Сил логістики ЗСУ. Спільно з Генштабом розподілили 2 460 одиниць зброї по 40 підрозділах.

На другому місці вкладу – дрони. На 2 542 одиниці коптерів різних моделей витратили загалом 335 409 701,96 гривень. Частина з придбаного – це вкрай дефіцитні моделі з тепловізійною оптикою, які команда закупівельників Фонду шукала буквально у режимі 24\7.

Також для армії придбали 11 834 радіостанції за 330 842 257,51 гривень. Ця цифра майже у півтора рази більша за загальну суму коштів, яку Фонд акумулював для ЗСУ у 2014-2022 роках.

"Ми купуємо рації та забезпечуємо захищений зв’язок, тому що хочемо, аби дії наших військ були максимально злагодженими. Від швидкості та точності передачі даних напряму залежить успіх абсолютно всіх операцій вздовж лінії фронту", – кажуть у Фонді.

Також військо посилили 2 306 одиниць тепловізійної оптики за 161 167 009,08 гривень. Спеціально для літнього наступу ЗСУ Фонд придбав за кордоном 93 нових пікапи за 118 921 297,62 гривень, адже хороше авто – це мобільність бійців та їхня безпека в умовах бойових дій.

Крім описаного вище Силам оборони закупили та передали тисячі одиниць допоміжного устаткування – кілометри кабелю, зарядні пристрої, планшети, монітори, мережеве й саперне обладнання.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по травень 2023 року Фонд “Повернись живим” зібрав для ЗСУ понад 7 млрд гривень.