Даних про характеристки дронів у відкритих джерелах немає.

Українські військові показали відеодобірку застосування безпілотного комплексу Perun. Ролик поширив нардеп, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Пишаюсь хлопцями, яких зібрав на початку війни і з якими разом працюємо на перемогу! Круте відео результатів їх роботи, на якому 100 вражень ворожих цілей ударним дроном Perun", – зазначив він.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, це – офіційна поява груп Perun від Романа Костенка.

"Більше року непублічної і ефективної роботи", – зазначив він.

Про цю українську розробку майже немає інформації в публічному просторі. За даними New York Times, безпілотник "Perun" злітає на висоту близько 150 метрів, зависає над ціллю і скидає вибухівку. БПЛА можна почути з землі, однак вони ефективні, бо у російських військових не так багато часу, щоб їх збити.

Інформації про характеристики БпЛА Perun у відкритих джерелах немає, проте різні підрозділи ЗСУ вже ділилися відеозвітами щодо їх застосування. На одному з роликів, знятому у травні, Сили спеціальних операцій України показали знищення на Херсонщині двох самохідних артилерійських установок російської армії за допомогою дронів-бомбардувальників Perun.