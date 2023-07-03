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Уночі РФ випустила 17 "Шахедів" по території України, 13 з них знищили сили ППО

Попередньо – без втрат.

Уночі РФ випустила 17 "Шахедів" по території України, 13 з них знищили сили ППО
Фото: Telegram-канал Цаплієнка

Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

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Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну вісьмома іранськими ударними дронами типу "Shahed" та трьома крилатими ракетами "Калібр". Всі повітряні цілі були знищені силами ППО.

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