Сили ППО знищили вночі 8 "Шахедів" на 3 крилаті ракети росіян

У ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 8 іранськими ударними дронами типу "Shahed" та 3 крилатими ракетами "Калібр". Всі повітряні цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, пуски 8 "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" – з Чорного моря.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр" було знищено.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ракетні удари по Україні дещо зменшились. На його думку, це може свідчити про те, що Росія заощаджує ресурси для нового удару.