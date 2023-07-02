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Сили ППО знищили вночі 8 "Шахедів" на 3 крилаті ракети росіян

Протиповітряна оборона працювала у різних областях України.

Сили ППО знищили вночі 8 "Шахедів" на 3 крилаті ракети росіян
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

У ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 8 іранськими ударними дронами типу "Shahed" та 3 крилатими ракетами "Калібр". Всі повітряні цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.  

Згідно з повідомленням, пуски 8 "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" – з Чорного моря.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр" було знищено.

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Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ракетні удари по Україні дещо зменшились. На його думку, це може свідчити про те, що Росія заощаджує ресурси для нового удару.

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