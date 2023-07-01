Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, - ОК "Південь"

Надводний носій замінено на два підводних.

Російські військові замість одного надводного носія ракет "Калібр" вивели в Чорне море два підводні ракетоносії.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - надводний замінено на два підводних.

Сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні восьми. З урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена", - йдеться в повідомленні.

Командування закликало українців не ігнорувати сигнали тривоги.

"Не нехтуйте власною безпекою, не піддавайтеся паніці, але будьте уважні і свідомі!", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, 26 червня ворог тримав на бойовому чергуванні в Чорному морі 4 кораблі, в Азовському – 1. Серед них не було ракетоносіїв.