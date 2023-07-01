У Києві чоловік заявив про напад, щоб поліція "підвезла його додому"

За завідомо неправдивий виклик поліції — штраф від 850 до 3400 гривень

Учора в Києві близько 22:00 чоловік зателефонував у поліцію і розповів про те, що невідомі побили його та відібрали мобільний телефон.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Патрульні прибули до заявника. Вже під час спілкування, той зізнався охоронцям порядку, що ніякого нападу не було. Справжня мета звернення до поліції — попросити інспекторів підвезти його додому", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду та винесли на нього постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. За завідомо неправдивий виклик поліції загрожує штраф від 850 до 3400 гривень

"Друзі, вкотре закликаємо не зловживати повідомленнями на лінію 102, адже в цей час комусь може знадобитися реальна допомога!", - наголосили в Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті палій трави викликав поліцію та ДСНС, бо через вітер вогонь почав поширюватись.