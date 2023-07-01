Зеленський назвав рішення про підвищення тарифів на воду "ганебним і непрофесійним"

"Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть".

Президент Володимир Зеленський назвав "ганебним і непрофесійним" рішення Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", - сказав Зеленський.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль також відреагував на рішення НКРЕКП - він назвав ці рішення "неприйнятними". Прем'єр наголосив, що з Кабміном це не погоджувалось.

Він дав доручення міністру енергетики та Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Нагадаємо, у 2022 році Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ на час війни. Електрики та холодної води це рішення не стосувалося.

Тарифи на холодну воду збиралися підвищити з 1 січня, але регулятор в останній момент скасував рішення та відправив його на доопрацювання. На початку березня регулятор повернувся до цього питання, але остаточне рішення ухвалили тільки наприкінці червня.

29 червня комісія вирішила підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня в середньому на 32% - залежно від водоканалу.