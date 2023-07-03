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Учора ввечері ворог обстріляв Марганець та Нікополь

Унаслідок атаки поранення отримала літня жінка.

Учора ввечері ворог обстріляв Марганець та Нікополь
Фото: Сергій Лисак

Учора пізно ввечері під артилерійський вогонь росіян потрапили Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя постраждала 86-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Стан постраждалої – задовільний.

Фото: Сергій Лисак

У місті пошкоджені девʼять приватних будинків, сім господарських споруд, авто. Понівечені газогін та лінія електропередач. Побита сонячна панель. 

Уночі захисники з ПвК "Схід" збили над областю ворожий безпілотник "Шахед-136".

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, вночі 30 червня російські окупанти вкотре обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Обійшлося без жертв.

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