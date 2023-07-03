Через обстріл росіянами Краматорська померла письменниця Вікторія Амеліна

У лікарні Дніпра 1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка потрапила під ракетний удар російських окупантів у Краматорську 27 червня.

Про це повідомляє PEN Ukraine.

Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Коли вони вечеряли в кафе в центрі міста, ворог завдав ракетного удару по будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.

Письменницю намагалися врятувати кілька днів, проте поранення виявилося смертельним. Останніми днями разом із нею були рідні та друзі.

Найближчим часом стане відоме місце та час прощання з Амеліною, яке відбудеться у Києві та Львові.

Нагадаємо, увечері вівторка 27 червня росіяни обстріляли ракетами "Іскандер" Краматорськ. Внаслідок влучання у кафе загинули 13 людей, 65 отримали поранення різного ступеню тяжкості.