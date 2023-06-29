На 60-й Венеційській бієнале Україну представлятиме проєкт “Плетіння сіток”

Конкурсна комісія з відбору Куратора національного культурного проєкту для представлення України на 60-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва визначила переможця. Про це повідомила пресслуба МКІП.

Україну представлятиме проєкт «Плетіння сіток» за кураторством ГО «Українська фотографія» (Вікторія Бавикіна та Максим Горбатський). Відповідно до задуму кураторів, проєкт звертається до метафори плетіння маскувальної сітки як спільної дії. Три мистецькі роботи, зібрані в проекті, покажуть глядачу різні спільні досвіди, шляхи переживання цих досвідів та можливості їх комунікації. У проєкті задіяні художники Катя Бучацька, Андрій Достлєв, Лія Достлєва, Андрій Ревковський, Даніїл Рачинський; архітектор проєкту — Олександр Бурлака.

Як зазначила голова Конкурсної комісії Тетяна Філевська, у своєму виборі конкурсна комісія керувалась критеріями, які визначають потенційно успішний проект на бієнале, зокрема: актуальність кураторського проекту у світовому культурному контексті; відповідність теми глобальному порядку денному, інституційна спроможність заявника, використання можливостей приміщення павільйону, яке є досить важким для роботи. Також комісія враховувала контекст представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва в попередні роки. За цими критеріями найпереконливішою була заявка кураторів Вікторії Бавикіною та Максима Горбатського, які разом з митцями, дизайнерами, архітектором запропонували колективне висловлювання, що відповідає на загальну тему Венеційської бієнале та, водночас, глибоко занурює глядача в український контекст.

Друге місце в конкурсі отримав проєкт «Chornobyldorf. Anthropological museum» кураторок Ольги Дятел та Альони Каравай. У разі, якщо проєкт, що посів перше місце, не може бути реалізований, український павільйон на бієнале представлятиме наступний за рейтингом проєкт.

Нагадаємо, 60-та Венеціанська бієнале сучасного мистецтва проходитиме з 20 квітня по 24 листопада 2024 року. Куратор бієнале, бразилієць Адріано Педроса обрав основною темою вислів «Іноземці всюди».