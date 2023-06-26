Музикант Альберт Цукренко виграв суд проти УКФ

Музикант, учасник групи «Хамерман Знищує Віруси» Альберт Цукренко виграв суд проти Українського культурного фонду. Про це він повідомив на своїй сторнці у Фейсбук. «Вдячний юридичній компанії “Міллер” й особисто Масі Найєму, який погодився захистити мої права і честь, адвокату Юрію Мельнику та юристці Олександрі Вергелес, які майстерно довели цю справу до справедливого фіналу», - йдеться у повідомленні.

Київський апеляційний суд, що розглядав справу, не виявив порушення будь-яких положень УКФ з боку Цукренка або конфлікту інтересів під час його перебування на посаді експерта УКФ. Відповідно, суд визнав, що рішення Наглядової ради УКФ щодо відсторонення Цукренка від обов’язків експерта не є законним і призначив йому відшкодування моральної шкоди у розмірі 5 000 грн.

Нагадаємо, у лютому 2022 р. музиканта Альберта Цукренка виключили зі складу експертів Українського культурного фонду. Причиною виключення стало "порушення моральних норм, що підривають авторитет інституту експертів". У коментарі "Радіо Культура" музикант припустив, що причиною є його образ у групі "Хамерман Знищує Віруси", учасники якої часто виступають в епатажних костюмах або у напівоголеному вигляді. У червні 2018 року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків велів освятити палац Потоцьких після виступу там цієї групи.

Фото: facebook/HZVBAND Концерт групи "Хамерман знищує віруси"