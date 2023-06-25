У київському музею “Пирогово” відкрилась виставка до фільму “Памфір”

У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрилась унікальна експозиція до фільму “Памфір”.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Також з нагоди відкриття експозиції 24 червня відбувся спеціальний показ кінострічки.

Виставка представляє костюми, реквізит, обрядові маски, ескізи і розкадровки сцен фільму, режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, фото- і відеоматеріали про створення кінокартини, про живу народну традицію Маланки та про особливу художню реальність фільму.

Премʼєра фільму “Памфір” відбулася у травні 2022 року на Каннському кінофестивалі. Загалом картину було відібрано до участі у програмах понад 40 кінофестивалів у 25 країнах світу. А виставку “Памфірова Маланка. Танець смерті та життя” показували в Українському домі.

Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, з 22 червня "Памфір" можна переглянути на платформі "Netflix".

У центрі сюжету фільму − історія родини Леоніда на прізвисько Памфір. Він повертається додому після заробітків, щоб возз’єднатися із сім’єю, але випадок змушує його звернути на ризикований шлях контрабандиста з незворотними наслідками. Події фільму розгортаються в західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка.