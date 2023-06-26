Жодна сакральна цінність із Лаври не покине територію України, – Ткаченко про російську заяву щодо вивозу реліквій на Захід

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спростував російські заяви про досягнення Києвом та ЮНЕСКО угоди щодо вивезення "християнських цінностей" із Києво-Печерської Лаври до країн Західної Європи.

Ткаченко зазначив, що "чим більше Лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах". Він наголосив, що єдине завдання стосовно Лаври зараз – захистити її від руського міра та остаточно перевірити, чи всі наші українські сакральні реліквії на місці.

"Жодна сакральна цінність не покине територію України. А все викрадене росії доведеться повернути", – запевнив він.

Звільнення Лаври від багаторічного користування московським патріархатом почалося під час повномасштабного вторгнення, на тлі отримання доказів про співпрацю окремих духівників, зокрема з керівництва МП, із ворогом. Під слідством і колишній намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь). 5 червня комісія МКІП з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт. Ткаченко тоді зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів – усі в різних станах.

Процес повернення Києво-Печерської Лаври, яка є заповідником, у власність держави, триває з 2022. УПЦ МП виступає проти цього і хотіла оскаржити рішення в суді. Суд першої інстанції не задовольнив вимогу МП служити в Лаврі.