У Києво-Печерській лаврі планують оцифрувати до 12 тисяч культурних об’єктів

За допомогою переданого американцями обладнання у Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” планують оцифрувати з фондів заповідника до 12 тис. культурних об’єктів та 2,5 тис. документів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“З війною зросли загрози для культурної спадщини. Тож постала необхідність зберігати своє культурне надбання для того, щоб надалі популяризувати українську культуру в Європі та світі”, - зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Обладнання заповіднику передає компанія Digital Transitions.

Її партнер і співзасновник Пітер Сігель зазначив, що наприкінці 2022 року компанія та працівники Лаври відібрали 15 тис. об'єктів для оцифрування.

Для цього компанія передала у позику на 6 місяців повністю оснащену репрографічну систему з обладнанням для створення зображень з високою роздільною здатністю.

Передусім оцифрують об'єкти 17-19 ст, зокрема, ікони, гравюри, дерев'яні рельєфні кліше, креслення, тематично пов'язані з Києвом та Лаврою.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спростував російські заяви про досягнення Києвом та ЮНЕСКО угоди щодо вивезення "християнських цінностей" із Києво-Печерської Лаври до країн Західної Європи.