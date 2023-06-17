Підрив Каховської ГЕС: Збитки культурної спадщини можуть сягнути десятків мільйонів гривень, - Ткаченко

Збитки для культурної спадщини внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС можуть сягнути десятків мільйонів гривень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Я думаю, що збитки культурній спадщині внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС сягають десятків мільйонів гривень. Я не знаю точно, ми можемо лише здогадуватись з тієї інформації, яка нам доступна. Мова навіть не про гроші, мова про терористичний акт росіян, який завдав шкоди не тільки культурі, а й людям, екології. Нам доведеться виправляти цю ситуацію роками”, - зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що значна частина підтоплених культурних об'єктів розташована на тимчасово окупованій території. Серед цих об'єктів є мистецькі школи, центри культурних послуг, клуби, бібліотеки і, навіть, два музеї.

За його словами, на території, яка контролюється Україною, кілька закладів підтоплено.

“Серед тих об'єктів, які надзвичайно важливі як об'єкти культурної спадщини, будинок-музей художниці Поліни Райко, Олешківська Січ, фортеця Тягин - місце, яке присвячено відзначенню 500-річчя від першої згадки про козацтво”, - наголосив міністр.

Нагадаємо, що Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для нацпарків. Для нацпарку «Великий Луг» вони склали понад 15 млрд гривень, «Кам’янська Січ» - понад 73 млрд гривень.