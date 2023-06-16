Потрібні консультації з фахівцями, як не втратити решту витворів мистецтва.

Лише 30-40% фресок збереглося у будинку-музеї Поліни Райко на Херсонщині внаслідок підтоплення через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов.

Він оприлюднив відео із затопленого музею, а також декілька світлин, які показують наслідки катастрофи.

"Більш внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс... Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося, але "стіна з сестрами" повністю втрачена. І походу "муж-рибак", медсестра... все що нижче... Коти – наполовину, "дорога в рай" теж... Не знаю скільки він так ще вистоїть...", - розповів Храмцов.

Він додав, що будинок планують якось сушити. Однак необхідна інструкція і спілкування з фахівцями, як це необхідно зробити правильно, аби не втратити решту витворів мистецтва.

Нагадаємо, нещодавно Храмцов попереджав про загрозу руйнування музею через затоплення, оскільки будинок розташований близько біля води.

Міністерство культури та інформаційної політики не пропонувало рекомендацій для культурних установ через руйнування Каховської ГЕС і можливе підтоплення.