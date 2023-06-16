Національний університет оборони України буде без імені Черняховського, - указ Президента

Також глава держави відвідав виш з нагоди випуску слухачів університету.

Національний університет оборони України не носитиме ім'я радянського воєначальника Івана Черняховського.

Відповідний указ з'явився 16 червня на сайті Президента.

"Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 22 лютого 2013 року № 85/2013 "Про присвоєння імені Івана Черняховського Національному університету оборони України", - йдеться в тексті документа.

Також нині Президент Володимир Зеленський відвідав виш, де взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів університету. Цьогоріч навчальний заклад підготував 317 випускників стратегічного, оперативно-тактичного й тактичного рівнів підготовки.

Нагадаємо, раніше в Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією.

Тим часом у Польщі знесли пам’ятник "подяка червоній армії”. Очільник Інститут національної пам’яті Польщі закликав покласти край радянський пропаганді про "визволення" у 1945 році та "визволителів", які були убивцями, дітовбивцями і ґвалтівниками.