Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та колишньому керівникові Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більш ніж мільярд гривень на закупівлю неякісної амуніції для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Як встановило слідство, посадовці організували оборудку на початку березня 2022 року. Вони закупили в іноземної фірми майже три тисячі бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми учасники оборудки привласнили.

Товарознавча експертиза, яку ініціювала спецслужба, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Також придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Крім цього, організатори "схеми" провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн. знову ж таки - придбане майно не відповідало вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявили документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності. На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі зловмисники перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у лютому Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Хмельницькому оголосили підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Шаповалову інкримінували незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн. А Терещенка, який тоді був заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, звинуватили у заволодінні шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.